The Last of Us : la saison 2 est officiellement annoncée

C’est désormais officiel : HBO a commandé la saison 2 pour la série The Last of Us. Ce n’est pas réellement une surprise en soi sachant que les retours sont plus que positifs et que l’audience est très bonne.

Une saison 2 pour The Last of Us

L’épisode 1 a maintenant dépassé les 22 millions de téléspectateurs sur HBO aux États-Unis, soit près de cinq fois plus que l’audience de la première soirée. L’épisode 2 a attiré 5,7 millions de téléspectateurs sur HBO Max et les chaînes linéaires aux États-Unis dimanche soir lors de la diffusion. Cela représente une hausse de 22% par rapport au premier épisode et c’est la plus grande augmentation d’audience en semaine pour une série dramatique originale de HBO dans l’histoire de la chaîne. La série est également forte sur les réseaux sociaux, puisqu’elle a été classée numéro 1 aux États-Unis et dans le monde entier sur Twitter lors de son lancement. Quand on accumule tout cela, on comprend pourquoi HBO a commandé une saison 2.

« Je suis humblement, honoré et franchement bouleversé par le fait que tant de gens ont regardé et se sont connectés à notre nouvelle version du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable équipe et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées », a déclaré le producteur exécutif Neil Druckmann, qui a également été la pièce maitresse dans le développement du premier jeu. « Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la saison 2 ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog et PlayStation, merci ! », a-t-il ajouté.

Des changements à venir ?

Il n’y a pour l’instant aucune information sur la saison 2 de The Last of Us : pas de date de sortie, pas de casting, pas d’intrigue. La logique voudrait que l’histoire se base sur le deuxième jeu. Mais rien n’est communiqué à ce sujet pour le moment.

Il sera également intéressant de voir ce qu’il va se passer avec le personnage d’Ellie : Bella Ramsey sera-t-elle toujours là ? Pour information, la Ellie du premier jeu est une adolescente, là où celle du second est une jeune femme. L’histoire se passe quelques années plus tard.