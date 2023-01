The Last of Us réalise le 2e meilleur démarrage pour HBO en plus de 10 ans

The Last of Us était très attendue et cela se confirme au niveau de l’audience, puisque la série de HBO a réalisé le deuxième meilleur démarrage de la chaîne depuis 12 ans. La première place est occupée par House of the Dragon.

Le premier épisode de The Last of Us a fait ses débuts dimanche soir aux États-Unis sur HBO et a attiré 4,7 millions de spectateurs. Cela concerne aussi bien la chaîne de télévision HBO que le service de streaming HBO Max qui proposait la diffusion en même temps. En comparaison, House of the Dragon avait attiré 10 millions de spectateurs.

« Nous sommes ravis de voir les fans de la série et du jeu vivre cette histoire emblématique d’une nouvelle manière, et nous leur exprimons notre gratitude pour avoir contribué à son succès », a déclaré Casey Bloys, président de HBO et du contenu de HBO Max, dans un communiqué. « Félicitations aux [producteurs exécutifs] Craig [Mazin], Neil [Druckmann] et aux brillants acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à cette série. Nous sommes impatients de voir les fans du monde entier apprécier le reste de la saison ».

En France, c’est Amazon Prime Video qui diffuse la série (sans 4K…). Le service de streaming n’a pas communiqué de données pour l’audience. La série est toutefois le plus gros succès du moment, comme l’indique la mention sur la page dédiée depuis Prime Video.

Il y aura un nouvel épisode chaque lundi à 3 heures du matin (heure française). La saison comprendra neuf épisodes au total. Le premier a reçu beaucoup d’éloges, aussi bien de la part de la presse que du public.