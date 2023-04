Nintendo et Illumination sont partants pour de nouveaux films après Super Mario Bros

Super Mario Bros le film, actuellement au cinéma, est la première collaboration entre Nintendo et le studio Illumination. Et il semblerait bien que ce film ne soit que le début.

Chris Meledandri, fondateur et patron d’Illumination, et Shigeru Miyamoto, papa de Mario, ont évoqué ce sujet lors d’une interview avec ScreenRant :

Chris Meladandri : Nous nous concentrons actuellement sur ce film, jusqu’à mercredi, et sur la façon dont le public s’engage dans le film. Nintendo et Illumination ont eu une collaboration très enrichissante. M. Miyamoto et ses collègues m’ont invité à rejoindre le conseil d’administration de Nintendo, et nous travaillerons ensemble à l’avenir avec moi dans cette fonction. Mais il nous est difficile de parler d’autre chose pour le moment.

Shigeru Miyamoto : Comme Chris l’a mentionné, nous ne pouvons rien partager pour l’instant. Mais je suis sûr que nous continuerons à travailler sur ce partenariat.