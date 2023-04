Twitter met officiellement un terme à son API gratuite, et c’est déjà la pagaille

Twitter vient officiellement de mettre un terme à son API gratuite , ce qui signifie du même coup que les applications ou plug-ins qui s’appuyaient sur cette API ne sont désormais plus fonctionnelles. La bascule vers une API payante avait été annoncée au mois de février, puis reportée à cause de plusieurs difficultés techniques. Mais cette fois, la messe est dite, et la disparition de l’API Twitter affecte déjà de nombreuses applications. Ainsi, l’option d’enregistrement via son compte Twitter ne marche plus sur de nombreuses apps, dont Post News, Substack et bien d’autres encore. Jetpack Social (un plugin WordPress), Echobox, Flipboard ou bien encore Social Bearing sont eux aussi touchés.

La nouvelle API Twitter gratuite autorise uniquement 1500 requêtes par mois (pour la connexion avec le login Twitter dans l’app), et pour aller jusqu’à 50 000 requêtes par mois, les développeurs doivent désormais payer une mensualité de 100 dollars ! Ceux qui ont besoin d’encore plus de requêtes (au delà des 50 000 donc) devront passer par l’Enterprise API, dont les mensualités peuvent atteindre 42 000 dollars/mois. Non, vous ne rêvez pas… Et parce que le Twitter à la sauce Musk fait décidément très peu pour être aimable, de nombreux développeurs ou éditeurs qui payent pour la nouvelle API remontent déjà des soucis en pagaille. Décidément, quand ça ne veut pas…