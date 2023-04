Q Lite : Sony préparerait bien une console portable… qui n’est pas vraiment une console portable

Le brouillard commence peut-être à se dissiper. Les bruits courent depuis quelques jours que Sony prépare un nouveau hardware gaming, et si l’on en croit au moins deux journalistes/leakers qui ont pu glaner quelques informations à ce sujet, il ne s’agirait pas d’une PS Vita de seconde génération… Pas de PS Vita donc, mais le site Insider Gaming affirme que l’appareil serait bel et bien une console de jeu portable baptisée Q Lite (un nom de code utilisé en interne probablement). L’appareil disposerait d’un écran 8 pouces FULL HD à 60 images/secondes et le tout fonctionnerait uniquement en streaming, c’est à dire que les jeux ne tourneraient pas nativement sur la « console ». Quant au design, il se rapprocherait de celui d’une mannette DualSense que l’on aurait étiré pour y placer un écran, et les retours haptiques seraient même de la partie.

Mais alors, console portable… ou pas ? En fait, il semble que les deux fuites soient exactes, mais que l’on ne parle pas tout à fait de la même chose. Tom Henderson, qui était déjà à l’origine de la première fuite sur l’appareil, déclare que la Q Lite sera en fait une plateforme déportée permettant de jouer aux jeux de sa PS5, comme une sorte de Remote Play de luxe en quelque sorte. L’accessoire (plutôt que la console portable) proposerait alors de façon plus optimisée ce que l’on peut déjà faire – via Remote Play donc – en reliant son smartphone à sa PlayStation. On serait in fine assez loin d’une véritable console portable, qui par définition est un appareil autonome ne nécessitant pas de connexion à une autre console pour fonctionner.