Jeu vidéo : Sony préparerait une mystérieuse nouveauté hardware

C’est le bruit qui court depuis plusieurs jours : Sony serait tout proche d’annoncer une nouveauté hardware en relation avec le secteur du gaming. Le journaliste et leaker Tom Henderson a allumé la mèche le premier lors d’un stream : « Je pourrai bientôt en parler plus en détail mais il y a aussi un nouveau matériel Sony qui sortira avant le Pro. […] Je me demande ce que la concurrence va en penser » L’info tombant un premier avril, de nombreux internautes estimaient alors qu’il s’agissait d’un poisson de plus, ce qu’a rapidement démenti l’intéressé sur son compte Twitter : « Pour ceux qui demandent, le nouveau hardware Sony auquel j’ai fais allusion hier dans le stream n’a pas encore été rapporté. Et non, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril ».

And no it wasn't an April Fools'. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 2, 2023

Cette mystérieuse nouveauté hardware ne serait pas non plus la PS5 Pro (pas de quoi en faire un leak sinon), et pas plus une PS5 équipée d’un lecteur Blu-Ray détachable. Forcément, le buzz a commencé à grandir, et des rumeurs de PS Vita 2 se sont invitées à la table. Ces rumeurs de Vita « next gen » ont rapidement été « démenties » par Jeff Grubb, un autre insider du secteur gaming. En revanche, Sony préparerait bien une console PlayStation portable, mais entièrement orientée vers le cloud gaming.

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I've only ever heard about a cloud-streaming handheld. — Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023

Alors, fuite réelle ou nouvel emballement de la toile face à un secteur du jeu vidéo un peu trop ronronnant ces derniers temps ? Les semaines qui viennent nous apporteront peut-être la réponse…