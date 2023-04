Nintendo ne veut plus de jeux Mario sur smartphones

Nintendo a tenté l’aventure du jeu mobile avec notamment Super Mario Run sur iOS et Android, mais le groupe ne s’y intéresse plus aujourd’hui. Shigeru Miyamoto, le responsable créatif de Nintendo et papa de Mario, l’a fait comprendre lors d’une interview avec Variety.

« Les applications mobiles ne seront pas la principale voie d’accès aux futurs jeux Mario », a déclaré Shigeru Miyamoto. Il a réitéré la stratégie de Nintendo consistant à offrir « une expérience de jeu intégrée au matériel et au logiciel ». Lorsqu’il a travaillé sur Super Mario Run, « il a été difficile de déterminer ce que ce jeu devait être ».

Avant tout, la stratégie de base de Nintendo est une expérience de jeu intégrée au matériel et au logiciel. L’intuitivité des commandes fait partie de l’expérience de jeu. Lorsque nous avons exploré la possibilité de créer des jeux Mario pour les téléphones portables — qui sont des appareils plus courants et génériques — il a été difficile de déterminer ce que ce jeu devait être. C’est pourquoi j’ai joué le rôle de réalisateur pour Super Mario Run, afin de pouvoir transposer l’expérience du matériel Nintendo sur les appareils intelligents.

Dans le même temps, Shigeru Miyamoto admet que les jeux Mario sur mobile ont permis à davantage de personnes de découvrir le célèbre plombier à moustache.

Au fait, à quand le prochain jeu Mario sur Switch ? « Tout ce que je peux dire, c’est qu’il faut rester à l’écoute des prochains Nintendo Direct », a déclaré Shigeru Miyamoto.