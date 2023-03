Netflix va produire moins de films, mais de meilleure qualité

Si Netflix domine le secteur du SVoD, on ne peut pas dire que c’est vraiment grâce à la qualité globale de ses films ou de ses séries, et il suffira de jeter un œil sur le top 10 des programmes Netflix les plus regardés pour s’en convaincre. Netflix va cependant changer de cap pour sa division cinéma. Après avoir sorti au moins un film par semaine au cours des deux dernières années, le géant du streaming s’apprête à réduire son volume de long métrage.

Bloomberg affirme que Netflix a restructuré sa division cinéma en fusionnant l’équipe qui travaille sur de petits projets (30 millions de dollars ou moins) avec celle qui produit des films à budget moyen (entre 30 et 80 millions de dollars). Cette restructuration se traduirait par une « poignée » de licenciements, mais l’entreprise n’a pas précisé le nombre d’employés concernés. En revanche, Lisa Nishimura, qui supervise les documentaires et les films à petit budget, ainsi que le vice-président de la division cinéma Ian Bricke quittent tous deux l’entreprise après plus d’une décennie de « bons et loyaux services ».

Malgré le grand nombre de films produits par Netflix, seuls quelques-uns de ces métrages ont remporté des distinctions, Apple TV+ se payant même le luxe d’être la première société de SVoD à remporter l’Oscar du meilleur film avec pourtant un catalogue de contenu presqu’anémique. Pour résoudre cette équation, Scott Suber, le patron de Netflix Film, a décidé de réduire le nombre de films en production afin de s’assurer que ces derniers soient de meilleure qualité. On ne sait pas en revanche si la restructuration en cours affectera aussi la division des projets à gros budgets (au delà des 80 millions de dollars).