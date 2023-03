Shazam! La Rage des Dieux réalise le pire démarrage pour un film DC en France

Shazam! La Rage des Dieux, le nouveau film de l’univers DC, est sorti au cinéma le 29 mars en France et c’est un flop. En effet, il réalise le pire démarrage pour un film DC.

Flop en France pour le nouveau film Shazam

Lors de sa première journée d’exploitation en France, Shazam! La Rage des Dieux a attiré 41 900 spectateurs dans 617 cinémas (dont 9 013 la veille lors des avant-premières). C’est donc un nouveau record pour DC en France, mais c’est tout sauf une bonne nouvelle pour le groupe géré par Warner Bros. Le précédent record était The Suicide Squad avec 45 224 entrées lors de la première journée.

Si l’on regroupe les films Marvel et DC, il y a quatre films Marvel qui ont fait pire, à savoir Ghost Rider 2 : L’Esprit de vengeance (40 674 entrées), Elektra (39 833 entrées), Les Nouveaux Mutants (26 279 entrées) et The Punisher sorti en 2004 (16 330 entrées).

Pour sa part, le premier film Shazam! sorti en 2019 avait attiré 70 998 spectateurs lors de sa première journée d’exploitation en France. Il avait réussi à dépasser le million d’entrées à la fin de sa carrière. On peut se douter que La Rage des Dieux ne connaîtra pas le même score, sauf s’il y a un miracle.

Échec aussi à l’international

Ce flop ne concerne pas que la France en réalité. En effet, le film a à peine enregistré 30 millions de dollars de recettes lors du week-end de lancement en Amérique du Nord, ce qui est plus que léger pour un film de super-héros, qui plus est avec un budget important. Cela ne s’arrange pas depuis où il y a des chutes impressionnantes d’une semaine à l’autre sur le nombre d’entrées.

À date, Shazam! La Rage des Dieux a généré 103,42 millions de dollars de recettes. Là encore, c’est très faible pour un film de super-héros, surtout que le budget du film est autour de 125 millions de dollars. Et encore, ce montant ne comprend pas le coût du marketing.

Il faudra attendre le reboot du DCEU pour voir si la situation va s’améliorer. Pour rappel, James Gunn, le co-dirigeant de DC Studios, a récemment dévoilé les films que l’on retrouvera au fil des ans.