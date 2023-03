Shazam ! La rage des Dieux : un nouveau gros flop pour le DCU

Les critiques étaient pourtant bien meilleures que pour Black Adam, mais rien n’y a fait. Dès lors que le DCU s’aventure sur le terrain de Marvel, soit le pur divertissement en lieu et place des propositions beaucoup plus cinématographiques (Joker, The Batman, le Justice League de Snyder), c’est un cuisant échec. Shazam ! La Rage des Dieux ne déroge pas à cette triste règle. Lors de son premier week-end, Shazam ! La Rage des Dieux a enregistré à peine 30 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, et au moment d’écrire ces lignes, les recettes mondiales dépassent tout juste 66 millions de dollars.

A ce rythme, il n’est même pas certain que le métrage parvienne à atteindre les 300-400 millions de dollars (soit l’équivalent du budget marketing d’Avatar 2 au passage…). Ce démarrage est encore plus poussif que celui de Black Adam, pourtant considéré comme un accident industriel. Même le premier volet de Shazam ! avait fait mieux en son temps (53,5 millions de dollars de recettes aux US sur le week-end de lancement). Shazam ! La rage des Dieux se place au final sur le podium des pires démarrages d’un film du DCU, derrière The Suicide Squad (26 millions de dollars) et Wonder Woman 1984 (16,7 millions de dollars). Le flop d’Ant-Man 3 ressemble presque à un succès à côté…