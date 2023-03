Disney ferme sa division « métavers »

« Métavers » l’infini et au delà ? Pas vraiment : dans le cadre des efforts de « restructuration », Disney a fermé sa division « métavers », entraînant le licenciement des 50 membres de l’équipe. Il y a un an, l’ancien CEO de Disney, Bob Chapek, avait nommé Mike White, un vétéran de l’entreprise, pour diriger cette nouvelle division tournée vers les technologies de demain. Las, les grandes incertitudes autour du métavers ont convaincu les dirigeants de Disney d’arrêter les frais. Malgré le licenciement de la totalité de l’équipe, Mike White continuera de travailler chez Disney, mais l’on ne sait pas encore quelle nouvelle fonction il occupera dans la société. Disney aurait aussi abandonné un autre projet de White consistant en un service d’abonnement « all in » incluant Disney+, une boutique de ventes (pour les produits dérivés) et même l’achat de billets pour les parcs Disney !

Bob Iger, l’actuel CEO de Disney

L’arrêt de la division métavers ne signifierait pas pour autant que Disney se détourne totalement de ce concept et des technologies qui y sont rattachées. Bob Iger, de nouveau CEO de Disney depuis l’an dernier 2022, a ainsi rejoint le conseil d’administration d’une startup spécialisée dans les avatars animés. La fermeture de la division « métavers » serait ainsi moins le résultat d’une volte face de la direction que d’une pression des actionnaires, ces derniers étant obnubilés par des retours rapides sur investissements, surtout en temps de crise. Les 50 employés remerciés s’inscrivent du reste dans un vaste plan de licenciement de 7000 salariés de Disney, l’objectif étant toujours de réduire drastiquement les coûts.