Twitter : une partie du code source a fuité sur Internet

Twitter a révélé qu’une partie de son code source a été volé et publié sur Internet. Un utilisateur, qui a pour pseudo FreeSpeechEnthusiast, a publié les données sur un dépôt GitHub, qui a depuis a été retiré.

Selon les documents déposés au tribunal, Twitter a invoqué une violation des droits d’auteur pour faire retirer le code source posté sur GitHub. Le code a été retiré le jour même, mais il n’est pas précisé si les données disponibles étaient nombreuses ou non, tout comme il n’est pas précisé pendant combien de temps elles ont été accessibles.

Dans le cadre de la demande de retrait, Twitter a également demandé au tribunal du district nord de Californie d’ordonner à GitHub de révéler l’identité de l’utilisateur qui a posté les données et de ceux qui y ont accédé et l’ont téléchargé. A priori, l’auteur de la fuite est un employé qui a pu obtenir une partie du code source, mais qui ne travaille plus chez Twitter à ce jour. Il ne s’agirait pas d’un piratage à proprement parler.

En soi, la publication d’une partie du code source de Twitter est embêtante pour le réseau social. En effet, selon les données, des personnes mal intentionnées pourraient trouver plus facilement des failles de sécurité et les exploiter.

Pour sa part, Elon Musk, le patron de Twitter, a récemment annoncé que la plateforme rendra public son algorithme pour les tweets recommandés. Ce sera une réalité le 31 mars.