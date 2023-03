Nintendo Wii U et 3DS : dernière chance pour acheter les jeux, l’eShop ferme dans quelques jours

Si vous avez une Wii U ou 3DS, c’est maintenant ou jamais pour acheter les jeux. En effet, le Nintendo eShop va fermer ses portes le 27 mars. Il vous reste donc ce week-end pour faire les achats.

Après le 27 mars, le Nintendo eShop restera accessible aux clients existants, qui pourront y télécharger les jeux ou DLC qu’ils ont déjà achetés. En revanche, il ne sera plus possible de faire de nouveaux achats. Voici ce qu’indique Nintendo :

À partir du 27 mars 2023, il ne sera plus possible d’effectuer des achats dans le Nintendo eShop sur la console Wii U ni sur la console Nintendo 3DS. Il ne sera plus possible non plus de télécharger du contenu gratuit, y compris les versions de démonstration. De plus, à l’approche de cette date, certaines fonctions associées ne seront plus disponibles.

Nous recommandons à tous les consommateurs d’utiliser leur solde dans le Nintendo eShop de la Wii U et/ou dans celui de la Nintendo 3DS avant le lundi 27 mars 2023, date à partir de laquelle il ne sera plus possible d’y acheter du contenu.