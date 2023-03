Il achète tous les jeux 3DS et Wii U avant la fermeture du Nintendo eShop

C’est le 27 mars 2023 que Nintendo fermera les portes de l’eShop pour la Wii U et la 3DS. Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’acheter les jeux au format dématérialisé sur ces deux consoles. Un YouTubeur a donc décidé d’acheter tous les titres disponibles.

The Completionist a dépensé plus de 22 000 dollars en cartes cadeaux pour être en mesure d’acheter tous les jeux 3DS et Wii U sur l’eShop. En regroupant les jeux, DLC, DSi Ware et la console virtuelle, il y a eu 866 jeux Wii U et 1 547 jeux 3DS. Il a fallu 328 jours pour tout réussir.

Pourquoi un tel délai ? Essentiellement parce que Nintendo a des protections en place qui ont empêché d’activer toutes les cartes cadeaux en même temps et les ajouter à un compte. Il fallait donc attendre selon les cas. Aussi, certaines étapes devaient être atteintes dans certains jeux pour être en mesure d’acheter les DLC. D’autre part, l’expérience générale de l’eShop sur les deux consoles est jugée très mauvaise, avec notamment des lenteurs et une recherche limitée.

The Completionist a dépensé 22 791 dollars répartis sur 464 cartes cadeaux eShop, ce qui représente 1,2 To de jeux Wii U et 267 Go de jeux 3DS, soit 2 136 689 blocs (le système de mesure des données de Nintendo).

Le projet terminé, qui comprend une Wii U avec trois disques durs externes et une 3DS avec quatre cartes micro SD, sera donné à la Video Game History Foundation pour préserver les offres numériques qui, autrement, cesseront d’exister lorsque l’eShop fermera ses portes le 27 mars sur les deux consoles.