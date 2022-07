Nintendo fermera les boutiques eShop de la Wii U et de la 3DS le 27 mars 2023

C’était attendu, mais cela fait toujours un petit pincement au coeur : Nintendo a confirmé la fermeture des boutiques en ligne eShop des consoles Wii U et 3DS le 23 mars 2023. Ce délai laissera tout de même suffisamment de temps aux joueurs pour compléter leurs collection de titres digitaux. Les codes de téléchargement pourront aussi être utilisés sur l’une ou l’autre plateforme jusqu’en 2023. En revanche, les cartes eShop permettant de réalimenter son compte ne seront plus pris en charge dès le 29 août prochain.

Nintendo précise en outre que même après la fermeture des deux boutiques en linge, il restera possible de retélécharger les jeux ainsi que les DLCs déjà achetés, ainsi que de recevoir des mises à jour. Paradoxalement, l’annonce de ces fermetures (bien avant qu’on en connaisse la date exacte), a généré une explosion de la demande en Wii U et surtout en 3DS, les amateurs de jeux Nintendo s’empressant de se procurer ces « vieilles » consoles et de se fournir en jeux digitaux ou physiques.