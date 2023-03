Ghostwriter : Ubisoft travaille sur une IA pour les PNJ de ses jeux

L’IA s’immisce décidément partout, y compris chez les grands éditeurs de jeux vidéo. Ubisoft vient de confirmer le développement en interne d’une IA destinée à améliorer les capacités conversationnelles des PNJ (personnages non joueurs). Cette annonce n’est pas une surprise en soi et l’on pouvait se douter que l’évolution rapide des agents conversationnels modernes n’allait pas laisser de marbre les studios de développement.

Le « ChatGPT » d’Ubisoft, baptisé Ghostwriter, est actuellement développé dans le département R&D d’Ubisoft La Forge, situé à Montréal. Ghostwriter permettra à terme d’alléger la charge de travail des concepteurs narratifs, qui n’auront plus à assurer la création de certains éléments assez rébarbatifs et pourront ainsi consacrer plus de temps à des tâches plus importantes. Les dialogues d’ambiance du jeu (par exemple quand les PNJ discutent entre eux dans une foule) seront désormais assurés par cette nouvelle IA, mais la participation des scénaristes/narrateurs resterait nécessaire, ne serait-ce que pour valider ces bouts de dialogue créés par l’IA.



Au vu des réaction suscitées par cette annonce, les auteurs de JV ne semblent pas encore totalement convaincus par l’apport de l’IA dans leur méthode de travail. Gageons que la progression fulgurante des agents conversationnels fera tomber les dernières résistances…