Le robot Digit gagne une tête et des mains

Agility Robotics vient de dévoiler une version mise à jour de son robot d’entrepôt bipède Digits. Le Digit 2.0 dispose (enfin !) d’une tête avec des yeux animés par LED, de deux mains et a la capacité de gérer une plus grande variété de tâches que son prédécesseur, grâce notamment à une meilleure analyse de l’environnement et des interactions homme-robot renforcées. Pesant près de 70 kilos, le nouveau robot peut transporter des charges plus lourdes, a une meilleure autonomie et se recharge plus rapidement. Les mains du robot peuvent l’aider à atteindre des endroits situés plus hauts ou plus et bas et à ramasser différents types d’objets que l’on peut trouver dans des entrepôts d’expédition.

La société affirme en outre que son nouveau robot peut réduire les blessures au travail dues aux tâches lourdes et répétitives et améliorer la gestion du personnel dans les entrepôts (si tant est que le robot ne finisse pas par remplacer TOUT le personnel bien sûr). Le robot Digit sera en démonstration au prochain ProMat Chicago. Agility Robotics démarre son programme de partenariat Agility, qui sera le moyen d’acheter/louer un de ces robots dans un premier temps. La commercialisation en série du Digit est prévue pour 2025.