Réalité augmentée : Google arrête de vendre les Glass Enterprise Edition

La réalité augmentée ne ferait elle (déjà) plus partie des objectifs des géants de la tech américaine ? Google vient d’annoncer l’arrêt immédiat des ventes de Glass Enterprise Edition 2, sa deuxième génération de Google Glass à destination des professionnels. Et pour que les choses soient bien claires, le support de ces appareils sera lui aussi arrêté un peu plus tard dans l’année (ce qui mettra aussi un terme à l’app de réseautage « Meet on Glass »). La première génération de Google Glass avait été un cuisant échec, et il semble donc que les seconds modèles n’aient pas eu beaucoup plus de succès. L’arrêt brutal des ventes et la mise en berne du support au 15 septembre prochain donnent l’impression d’une décision prise dans le seul objectif de réduire les coûts en éliminant les projets les moins rentables, le type même de décision que Google a déjà pris par le passé pour d’autres services ou produits (Google+, Stadia, Projet Ara, etc.).

Pour rappel, au mois de septembre dernier, Google avait déjà supprimé la moitié de ses projets de recherche menés au sein de son incubateur Area 120, les ressources de la société étant alors redirigées vers l’IA. Google venait pourtant de lancer l’accès anticipé d’une app compagnon visant à améliorer l’intégration des Google Pixel avec les Google Glass, ce qui renforce le sentiment que Google a pris cette décision rapidement, voire dans la précipitation. Malgré l’arrêt des Google Glass, la firme de Mountain View n’aurait pas abandonné le secteur de la AR, même si les rares projets dévoilés semblent tous tenir du prototype très loin de la phase de commercialisation.