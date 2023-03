Photos de la Lune avec le S23 : Samsung tente de s’expliquer… sans convaincre tout à fait

Face à l’ampleur du bad buzz, Samsung tente désormais d’expliquer comment le Galaxy et son mode Space Zoom peuvent capturer des photos de la Lune aussi détaillées. Pour rappel, un membre du forum Reddit avait mis à jour de possibles manipulations des clichés de la Lune par une IA et non par un simple processus « classique » de traitement d’image via l’ISP du mobile. En d’autres termes, les photos de la lune prises par les Galaxy S21, S22 et S23 seraient en quelque sorte retravaillées par une IA capable de reconnaitre le satellite naturel avant de plaquer sur la photo des détails issus initialement d’une base de données, un peu comme le ferait un IA de génération d’images.

L’exemple pris par Samsung

Faux pour Samsung, qui réplique que lorsque la fonction Scene Optimizer est activée, l’IA détecte bien la Lune sur le cliché et applique ensuite une série de traitements sur l’image qui améliore globalement les détails, comme la diminution de la luminosité, le retrait des bruits et l’usage d’un réseau informatique de neurones pour augmenter les détails et la résolution à partir d’une image de référence.

L’exemple de l’utilisateur de Reddit : certains éléments volontairement retirés de l’image floutée sont rajoutés et non seulement améliorés sur l’image finale

A demi-mots (l’image de référence), Samsung admet que son algorithme rajoute bel et bien des détails sur la photo là où il n’y en a pas, ce qui n’est pas le rôle d’un logiciel de traitement d’image classique (ce qu’avait bien démontré l’utilisateur de Reddit du reste). Le fabricant précise d’ailleurs que la fonction Scene Optimizer n’améliore QUE les clichés de la Lune pris de la Terre, ce qui signifie que l’image de référence sert bien de « calque » pour le cliché final. S’il suffit que les cratères à la surface de la Lune ne se trouvent pas au même endroit pour piéger le logiciel, c’est que ledit logiciel ne se contente pas d’améliorer les détails un peu flous mais AJOUTE des détails qui n’étaient pas là auparavant.

Samsung se trahit un peu plus encore en publiant une série de clichés illustrant le processus d' »amélioration » : ces images, contrairement à celles prise par l’utilisateur Reddit, affichent tous les détails de la surface (des détails juste flous), ce qui ne permet pas d’illustrer le fait que des cratères sont bien rajoutés sur le cliché final « traité » même lorsque ces cratères sont totalement absents de l’image floue initiale. De plus, l’image finale générée est beaucoup moins détaillée que celle prise par l’utilisateur Reddit, ce qui donne l’impression que Samsung a voulu masquer le niveau de détail que peut générer (et non améliorer) son logiciel.