[Test] Galaxy S23 Ultra : le nec plus ultra du smartphone Android

Bousculées par la concurrence des Oppo, des Xiaomi et bien sûr des iPhone, un peu engluées dans les perfs moyennes de l’Exynos, les dernières gammes de flagships Galaxy S n’ont pas totalement convaincu. Cette année, Samsung nous revient avec le Galaxy S23 Ultra, avec un mobile qui se veut sans concessions aucune, un monstre de specs équipé du tout dernier Snapdragon (enfin !), de 256 Go de stockage pour le modèle « de base », et d’un capteur photo principal de 200 mégapixels ! Tout est en progression sensible sur ce modèle, y compris malheureusement le prix (nous y reviendrons). Fort de cette fiche de specs impressionnante, le Galaxy S23 Ultra serait-il aussi, enfin, le nec plus ultra du mobile Android ?

Aussi massif que sa fiche technique

Dès la sortie de sa boite (compacte la boite, ce qui est une bonne chose pour la planète), le Galaxy S23 Ultra apparait comme un mobile massif (235 grammes sur notre balance de cuisine), et imposant (163,4 x 78,1 x 8,9 mm). Avant même de l’utiliser, on sait déjà que la bête n’est pas faite pour être manipulée d’une seule main, à moins bien sûr d’avoir les paluches de James Lebron.

Ce bloc rectangulaire aux coins très abrupts affiche un design presqu’agressif, qui finalement reflète bien une fiche de specs entièrement tournée vers les performances de pointe. Au dos, pas de bloc photo bien délimité mais 5 modules qui sont comme enchâssés directement dans la coque de l’appareil. L’effet est vraiment très classe. Le stylet est toujours logé dans son rangement dédié situé dans la tranche basse de l’appareil. Quant à la finition, elle ne montre aucun défaut, mais cela est désormais une habitude chez le géant sud-coréen.

Deux mains sinon rien

La prise en main du mobile s’avère globalement confortable, mais encore une fois, il faut absolument utiliser les deux mains pour sen servir, ne serait-ce que pour choper les icones d’apps situés en haut. L’interface du S23 Ultra semble d’ailleurs avoir été conçue sans tenir compte de ces contraintes de saisie, comme s’il était acquis que le mobile serait uniquement utilisé à deux mains. On note aussi que la largeur importante du S23 Ultra pourra un peu fatiguer la paume de la main qui tient le mobile, surtout quand cette main tient plus de la mimine de Hobbit (ce qui est malheureusement mon cas). La très grande taille du S23 Ultra interdit aussi de placer le mobile dans la poche arrière de son pantalon, voire dans la poche avant si vous n’êtes pas un grand gabarit. Malgré tout, le confort d’usage reste correct pour un mobile avec de telles dimensions.

Un écran ultra sublime

L’allumage d’un nouveau flagship Samsung est très souvent un petit instant agréable, tout simplement parce que la firme coréenne est passée maitre dans la conception de dalles AMOLED offrant de superbes caractéristiques d’affichage (pas pour rien que ces même dalles finissent aussi dans les iPhone d’Apple ). La tradition est respectée avec le S23 Ultra, qui parvient encore à faire son petit effet « wow! » : la dalle AMOLED LPTO de 6,8 pouces à la résolution de 3088 x 1440 pixels (variable selon le mode d’affichage choisi) resplendit plus que jamais. Contrastes bien sûr parfaits, couleurs vibrantes sans être too much (environ 6700 K), luminosité extrême qui permet d’envisager l’usage en plein soleil (au delà des 1700 cd/m²), sans oublier le HDR10+ et le taux de rafraichissement de la dalle de 120 Hz.

Comme avec chaque nouveau Galaxy S, on se dit que l’on ne verra pas la différence avec le modèle précédent tellement la dalle tutoie le « plus que parfait », et à chaque fois on se plante : la différence est bien visible, et il suffit d’ailleurs de lancer quelques jeux, de regarder une vidéo YouTube 4K HDR ou de simplement naviguer dans l’interface pour s’en rendre compte. C’est réellement superbe. Pour ne rien gâcher, les composants audio du S23 sont raccords avec cette dalle hallucinante. Le son est puissant et clair, très peu saturé dans les hauts volumes, et c’est bien sûr encore mieux au casque. Pour un usage multimédia, ce S23 Ultra est un incontournable.

Un processeur (enfin) ultra performant

Concernant les performances, le Snapdragon 8 Gen 2 remplit pleinement son office. L’interface est fluide en toute occasion (merci le 120 Hz), y compris bien sûr au stylet (très efficace même si l’on ressent toujours cette micro-latence). Je ne suis pas personnellement très fan de l’interface des Galaxy S et continue de la trouver parfois un peu brouillonne, mais cette fluidité de ballerine rend l’expérience globale particulièrement plaisante. Asphalt 9 tourne comme une horloge suisse. Le test Geekbench 6 du Snapdragon 8 Gen 2 embarqué dans le S23 Ultra donne 1860 points en résultats monocoeur et 4935 en multicoeurs (moyenne établie sur plusieurs tests). Le S23 Ultra se situe donc au même niveau que l’iPhone 14 Pro en résultats mono-coeur et un peu en dessous en multi-coeurs (le 14 Pro grimpe à 5500).

Solide sur la photo…

Le Galaxy S23 Ultra se défend bien sûr très bien en mode photophone. Le capteur 200 megapixels est bien sûr la reine du bal, mais attention, car les clichés capturés par défaut restent en 12 megapixels comme sur l’ancienne gamme S22, via un procédé de binning consistant à combiner des groupes de pixels (ici 16 groupes). Que l’on se rassure, le résultat est impeccable, même si l’on remarque de la saturation sur les couleurs un peu vives (cette saturation semble varier en fonction de l’éloignement avec le sujet). Le niveau de détails est très satisfaisant, et l’on ne note pas d’aberrations optiques, y compris sur le bord du cadre.

Grossissement 29x

Grossissement 28x

… mais pas parfait

Le mode nuit (sans flash) est impeccable et débouche même un peu trop les détails (est-ce encore la nuit ?). En revanche, le flash est vraiment puissant, trop peut-être pour les sujets peu éloignés. Ceux qui souhaitent agrandir leur cliché (façon poster) pourront privilégier le mode 50 mégapixels qui ne change rien à la tenue globale du cliché si ce n’est qu’il offre bien sûr plus de détails et améliore considérablement la sensation de piqué. Hormis pour le mode nuit (forcément), la latence du déclencheur s’avère extrêmement faible. Le capteur 200 megapixels autorise aussi un énorme zoom numérique jusqu’à 100x (mode Space Zoom), mais dans les faits, et à moins de disposer d’un trépied ou de vouloir absolument photographier la Lune (avec une grosse astuce un peu truqueuse de la part de Samsung), les clichés ne sont vraiment exploitables que jusqu’à 40x. A 30x, le zoom propose tout de même un niveau de détails assez confondant, bien supérieur au zoom 10x (numérique toujours) des smartphones concurrents.

Des couleurs un peu trop saturées

Le piqué est appréciable, mais attention à la mise au point, qui est très sensible

Le marathonien des smartphones

L’autonomie du Galaxy S23 Ultra est celle d’un champion, soit une vingtaine d’heures grâce à une batterie de 5000 mAh et une très bonne gestion des perfs de l’appareil. On n’a pas vu mieux ici à KultureGeek. La recharge complète de l’appareil s’obtient en une heure environ (sur secteur, 45W) mais la recharge sans fil (15 W) est évidemment nettement plus lente.

Conclusion : la qualité ultra… à un tarif ultra élevé

Très puissant, doté d’un écran fabuleux et recordman de l’endurance, le Galaxy S23 Ultra est la nouvelle référence Android de ce premier trimestre 2023 et l’on regrette juste que le bloc photo ne nous ait pas plus impressionné que cela (très bon, mais pas forcément top classe). Reste un bémol et pas des moindres, un tarif en forte hausse. Le S23 est en effet proposé aux alentours des 1400 euros, ce qui signifie qu’il faudra VRAIMENT exploiter ses nombreuses qualités pour cela en vaille la peine, la concurrence Android proposant nombre de mobiles haut de gamme et « good enough » à des prix nettement plus abordables.

