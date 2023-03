Nothing Ear (2) : les caractéristiques techniques fuitent, avec des images

C’est le 22 mars que Nothing dévoilera les Ear (2), la nouvelle génération de sa paire d’écouteurs sans fil. Les détails à leur sujet ne sont plus vraiment un secret aujourd’hui puisque les caractéristiques techniques ont fuité, tout comme des images promotionnelles.

Les Nothing Ear (2) sont similaires à la paire originale, mais avec quelques améliorations notables. Les haut-parleurs sont les mêmes (11,6 mm), mais les écouteurs eux-mêmes sont plus légers. Chaque écouteur pèse 4,5 g, contre 4,7 g pour le modèle précédent. La réduction de bruit active est également toujours au rendez-vous.

De plus, l’autonomie semble avoir été légèrement améliorée. Les écouteurs eux-mêmes ne dépassent toujours pas 6 heures, mais le boîtier de charge peut désormais tenir 36 heures au total, contre 34 heures pour l’original.

Voici plusieurs images promotionnelles :

Il n’y a pour le moment pas d’information sur le tarif. Pour rappel, la paire originale coûtait 89,99€. Nothing a ensuite annoncé en octobre une hausse significative de 50% aux États-Unis. En France, le prix officiel est de 149€. Doit-on s’attendre à la même tarification pour les écouteurs Ear (2) ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le savoir, sauf si une fuite arrive entre temps et nous permet d’en savoir un peu plus.