Ear (1) : Nothing va augmenter le prix de ses écouteurs de 50%

Mauvaise nouvelle pour les Ear (1), avec Nothing qui va augmenter le prix de ses écouteurs de l’ordre de 50%. Ce sera en place dès le 26 octobre. C’est plus que notable, mais le groupe se justifie par la situation économique actuelle et d’autres éléments.

Ainsi, les écouteurs Ear (1) vont voir leur tarif passer de 99$ à 150$. En France, les écouteurs sont pour le moment disponibles au prix de 89,99€. On peut également se douter que la hausse sera de 50% en Europe, bien que la mention concerne (pour le moment) les États-Unis.

Voici ce que déclare Carl Peu, le patron de Nothing, concernant la hausse de prix de 50% pour les Ear (1) :

Lorsque nous avons commencé à les développer, nous n’avions que 3 ingénieurs. Un an plus tard, nous en avons 185. Pendant ce temps, les Ear (1) ont reçu 15 mises à jour du firmware et des réglages, et c’est un produit complètement différent de celui que nous avons lancé. Les Ear (1) ont été notre produit inaugural qui aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Avec près de 600 000 unités vendues, ce produit a prouvé au monde entier les capacités de notre équipe et nous a permis de faire un bond en avant avec le Phone (1).

L’inflation est devenue un problème important dans la plupart des grandes économies mondiales cette année, et le secteur des technologies est de plus en plus concerné à son tour. En tant que société basée à Londres, il est probable que Nothing a également été touchée par la récente dépréciation de la livre sterling.