Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo justifie la hausse de prix dans certains pays

C’est le 12 mai prochain que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible sur Switch et Nintendo a décidé d’augmenter le prix, du moins dans certains pays. Le groupe se justifie aujourd’hui.

Aux États-Unis par exemple, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom coûte 69,99$ sur le Nintendo eShop, là où les précédents jeux coûtaient 10$ de moins. En Europe, le prix est de 69,99€ sur l’eShop. Le titre est toutefois moins cher chez les revendeurs, avec un prix de 54,99€ chez Amazon et la Fnac. Ils ont d’ailleurs baissé le prix, c’était 64,99€ le mois dernier.

Comment justifier la hausse de prix dans des pays comme les États-Unis et le Canada ? Voici la réponse de Doug Bowser, le président de Nintendo Amérique, à l’Associated Press :

Nous examinons ce que le jeu a à offrir. Je pense que les fans trouveront qu’il s’agit d’une expérience incroyablement complète et profondément immersive. Le prix reflète le type d’expérience à laquelle les fans peuvent s’attendre en jouant à ce jeu particulier. Ce n’est pas un prix que nous appliquerons nécessairement à tous nos titres. Il s’agit en fait d’un modèle de prix assez courant, que ce soit ici, en Europe ou dans d’autres parties du monde, où le prix peut varier en fonction du jeu lui-même.

Pour rappel, il existe aussi une version collector du jeu avec notamment un recueil d’illustrations, un steelbook, un poster métallique ICONART, ainsi qu’un ensemble de quatre pin’s. L’édition collector coûte 139,99€, mais il n’y a pas de stock pour le moment.