Nintendo Switch : une hausse des prix pour les jeux semble imminente

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est le jeu le plus attendu cette année sur la Switch et Nintendo semble profiter de l’occasion pour augmenter les prix. En effet, le tarif est brièvement apparu sur le Nintendo eShop en Amérique du Nord et il était de 69,99 dollars aux États-Unis et de 89,99 dollars canadiens au Canada.

Il s’agit d’une hausse de 10 dollars par rapport au prix habituel des jeux Nintendo Switch aux États-Unis. Mais il se trouve que Nintendo a depuis retiré le prix en hausse sur son eShop. S’agissait-il d’une erreur de tarif ? Ou l’information a-t-elle été retirée parce qu’elle ne devait pas apparaitre tout de suite ? Il est malheureusement possible que ce soit le second scénario parce qu’il y a également du mouvement du côté des revendeurs.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is priced at $69.99 according to eShop https://t.co/lNRCkuN5w3 pic.twitter.com/Hf0N8dhjSH — Wario64 (@Wario64) February 8, 2023

En effet, de gros revendeurs de jeux aux États-Unis comme Amazon, Best Buy et GameStop (l’équivalent français est Micromania) ont tout simplement arrêté d’accepter les précommandes pour la version physique de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom au prix de 59,99 dollars. Cela est intervenu juste après l’apparition (et disparation) du prix de 69,99 dollars pour la version dématérialisée.

Nintendo tiendra ce soir à 23 heures son premier Direct de 2023. Il durera 40 minutes et sera l’occasion d’avoir des annonces autour des jeux Switch. On peut se douter que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera de la partie. Reste à savoir maintenant si le groupe va annoncer le prix (en hausse) lors de l’événement ou si ce sera pour plus tard. Pour rappel, la sortie du jeu est programmée pour le 12 mai.