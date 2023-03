Meta préparerait un nouveau plan de licenciement massif équivalent à celui de 2022

Désespérément en quête d’un regain de rentabilité (la branche XR creuse un gros trou dans les caisses), Meta s’apprêterait à annoncer un second plan de licenciement massif, quelques mois seulement après avoir mis à la porte près de 11 000 employés. La rumeur d’un second plan de licenciement trainait depuis quelques semaines, mais cette fois, l’information nous vient de Reuters, qui confirme au passage que l’ampleur de cette coupe sombre se rapprocherait de la vague de licenciement de l’an dernier.

Pour rappel, le plan de licenciement annoncé en 2022 concernait 13% de l’effectif total du groupe, ce qui signifie qu’un plan de même ampleur en 2023 (soit plus de 10 000 personnes virées de l’entreprise) représenterait un pourcentage plus grand encore (sachant bien sûr que Meta a moins de salariés qu’en 2022). L’objectif ne bougerait pas d’un iota : il s’agirait de réduire les coûts, et surtout de compenser les dépenses très lourdes de la division XR (Meta Quest, projets AR/VR).

Espérons que cette nouvelle phase de « restructuration » qui s’annonce ne fera pas boule de neige dans le secteur de la tech : Amazon, Google, Microsoft, IBM, Paypal et d’autres ont déjà allégé leur masse salariale en 2022, mais les perspectives économiques toujours compliquées en 2023 pourraient de nouveau fait pencher la balance du côté des licenciements massifs.