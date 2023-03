Microsoft dévoilerait GPT-4 lors de sa conférence du 16 mars sur l’IA

GPT-3, le modèle de langage utilisé dans la dernière version de ChatGPT, aura bientôt un successeur, et si l’on en croit l’un des cadres de Microsoft, la présentation de ce nouveau modèle devrait intervenir dès la semaine prochaine. Andreas Braun, directeur de la technologie de Microsoft Allemagne, semble ainsi avoir vendu la mèche : « Nous présenterons GPT-4 la semaine prochaine, nous avons des modèles multimodaux qui offriront des possibilités complètement différentes — par exemple en matière de création de vidéos ».

Le 16 mars étant le jour de la conférence AI de Microsoft sur « Le futur du travail », il ne fait guère de doutes que GPT-4 y sera donc présenté en même temps que les différentes integrations de ChatGPT dans les applications Bing, Outloook et autres. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, ce ne serait donc pas OpenAI, pourtant développeur de GPT-3, qui présenterait les fruits de son nouveau travail, mais bien la firme de Redmond.

Il est vrai que l’intégration de GPT-4 dans des services et des applications déjà reconnues, lors d’une conférence destinée avant tout aux professionnels, a plus de chances de porter loin qu’une conférence IA destinée à un panel de spécialistes forcément plus restreint.