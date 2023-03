IA : Microsoft tiendra une conférence sur « le futur du travail »

On n’arrête plus Microsoft dans le secteur de l’IA. La firme de Redmond a déjà dévoilé une partie de ses plans concernant une fusion entre ChatGPT et Bing voire entre ChatGPT et la suite Office 365, et s’apprête à nous préciser comment elle voit le monde du travail de demain: la conférence « Le futur du travail avec l’IA » est programmée pour le 16 mars prochain à 17 heure, heure de Paris. Le CEO Satya Nadella ainsi que le responsable de Microsoft 365 Jared Spataro détailleront les festivités.

Au vu de l’actualité récente de la firme, il n’est pas très compliqué de deviner quelques uns des éléments qui seront abordés lors de la conférence. Le tandem Bing+ChatGPT devrait occuper une bonne part, mais il sera peut-être aussi d’Outlook, qui pourrait utiliser l’IA pour améliorer la recherche de résultats et suggérer des réponses aux mails. Peut-être sera t-il aussi question de Dynamics 365 et Viva Sales, qui disposent depuis aujourd’hui d’une IA -assistant basées capable de répondre aux messages de chats et aux e-mails des clients, de faire un récap des réunions de Teams ou d’analyser les données marketing. Cette IA embarquée serait basée sur le modèle d’IA Prometheus qui sera justement utilisé dans la prochaine version de Bing.