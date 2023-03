The Last of Us Part 1 : voici les différentes configurations PC requises

Naughty Dog a levé le voile sur les configurations PC requises pour être en mesure de jouer à The Last of Us Part 1, qui sortira le 28 mars. Pour rappel, le titre est déjà disponible sur PlayStation 5.

Les configurations PC pour The Last of Us Part 1

Voici la configuration minimum (30 FPS en 720p) :

Processeur AMD Ryzen 5 1500X ou Intel Core i7-4770K

Carte graphique AMD Radeon 470 (4 Go) ou Nvidia GeForce GTX 970 (4 Go)/GeForce 1050 Ti (4 Go)

16 de RAM

Windows 10 64 bits (version 1909 ou plus récente)

100 Go de stockage sur SSD

La configuration recommandée (60 FPS en 1080p) :

Processeur AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i7-8700

Carte graphique AMD Radeon RX 5800 XT (8 Go)/Radeon RX 6600 XT (8 Go) ou Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 Go)/GeForce RTX 3060 (8 Go)

16 de RAM

Windows 10 64 bits (version 1909 ou plus récente)

100 Go de stockage sur SSD

Pour ce qui est de la configuration performance (60 FPS en 1440p) :

Processeur AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i7-9700K

Carte graphique AMD Radeon RX 6750XT ou Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

32 de RAM

Windows 10 64 bits (version 1909 ou plus récente)

100 Go de stockage sur SSD

Enfin, la configuration pour jouer en ultra (60 FPS en 4K) :

Processeur AMD Ryzen 9 3600X ou Intel Core i5-12600K

Carte graphique AMD Radeon RX 7900 XT (FSR) ou Nvidia GeForce RTX 4080

32 de RAM

Windows 10 64 bits (version 1909 ou plus récente)

100 Go de stockage sur SSD

Comme nous pouvons le voir, ce sont des configurations plus que correctes, tout particulièrement si on compare avec d’autres jeux. De plus, les jeux des studios Sony ont l’avantage d’être bien optimisés sur PC, ce qui est positif pour les joueurs.

D’autre part, Naughty Dog annonce plusieurs fonctionnalités pour The Last of Us Part 1 sur PC, comme le support d’AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, les écrans ultrawide (ultra-large), l’audio 3D et la manette DualSense.