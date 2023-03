Après le succès immense du ChatGPT d‘OpenAI, Google doit reprendre la main, et d’une façon nettement plus convaincante que la présentation un peu bancale de Bard. le Chatbot de Google semble encore loin de la phase de distribution, mais la firme de Mountain View planche déjà sur un nouveau projet, soit une intelligence artificielle capable de « comprendre » un millier de langues !

Cette IA totalement polyglotte, plus forte encore qu’un Spock ou un C-3PO, est avant tout un modèle de langage basé sur un moteur d’apprentissage de type machine learning. Ce moteur a été entrainé avec pas moins de 12 millions d’heures de parole et 28 milliards de phrases en provenance de 300 langues, de quoi parvenir à une certaine expertise, y compris sur des langues rares et très peu parlées dans le monde. Désormais surentrainée, l’IA serait capable d’apprendre n’importe qu’elle nouvelle langue qui lui serait proposée, et ce en un temps record ! La nouvelle IA multi-langues de Google pourrait être présentée en détails lors de la prochaine Google I/O qui se déroulera le 10 mai prochain.