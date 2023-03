Activision-Blizzard : Microsoft fait de nouvelles propositions à la CMA

Tout semble désormais s’accélérer dans l’épais dossier de l’acquisition d’Activision-Blizzard-King par le géant Microsoft. Il y a quelques heures à peine, on apprenait ainsi que la Commission européenne était désormais plutôt favorable au rachat, et que Sony ne pourrait échapper à un grand déballage de ses contrats commerciaux passés avec les éditeurs tiers. Mais il y a mieux encore : en début de semaine, les représentants juridiques et des dirigeants de Microsoft Corp. et Activision Blizzard Inc. ont rencontré des membres de la CMA, le régulateur antitrust britannique, afin de mettre sur la table de nouvelles propositions visant à obtenir l’autorisation de la Commission.

Durant cette audience privée, Microsoft aurait proposé à la CMA de payer l’intégralité des frais pour un contrôleur tiers qui superviserait constamment la conformité et le respect du contrat liant Microsoft à ses nouveaux partenaires (Nvidia et Nintendo) concernant la franchise Call of Duty. Ainsi, la CMA n’aurait pas besoin de dépenser de la ressource et donc de l’argent pour s’assurer que les accords passés soient bien respectés. A noter que Microsoft a formulé les mêmes propositions à la Commission européenne cette semaine. En outre, des représentants d’Activision ont rencontré la CMA le mercredi 1er mars, mais aucune information n’a pu fuiter de cette entrevue.