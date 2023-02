TSMC et Intel renâclent à construire une usine de semi-conducteurs en Europe

Voilà qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’industrie européenne : malgré les promesses, TSMC préfèrerait retarder de deux ans la construction de sa première usine de semi-conducteurs en Europe. Les dirigeants Taiwan Semiconductor Manufacturing Company auraient en effet estimé que l’inflation actuelle faisait peser de trop lourdes contraintes sur la production et augmenterait drastiquement les coûts de fabrication. Mais qu’en sera t-il dans 2 ans ?

Peut-être que TSMC en sera alors au même point qu’Intel, qui renâcle désormais à entamer son projet de méga usine européenne (ou plutôt de méga usine allemande). Là encore, le fondeur a décidé de retarder son projet face à l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières. La firme de Santa Clara cite aussi la chute de la demande et les tensions géopolitiques (il est vrai au plus haut depuis l’invasion russe en Ukraine).

L’Allemagne avait débloqué 14 milliards d’euros pour attirer les poids lourds de l’électronique sur son territoire, mais l’évolution de la situation incite désormais Intel à demander une grosse rallonge, le projet de construction passant de 17 à 20 milliards de budget ! L’Allemagne va t-elle accepter de remettre la main à la proche pour un projet de construction retardé ?