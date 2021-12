L’usine d’Intel en Europe sera en Allemagne et non en France

Intel a déjà annoncé une usine de production en Europe et le choix du pays est maintenant fait : ce sera en Allemagne. Selon Le Figaro, le groupe américain hésite encore entre Dresde (qui serait le choix le plus probable) et Munich.

Une usine Deutsche Qualität pour Intel

L’Allemagne a donc réussi à séduire Intel pour avoir son usine de production en Europe, là où la France et l’Italie ont échoué. Mais ces deux pays n’ont pas dit leur dernier mot et négocient pour avoir autre chose. La France, par exemple, aimerait accueillir l’installation d’un centre de recherche et de développement. Intel en disposait déjà d’un à Sophia-Antipolis (près de Cannes et d’Antibes) et cette ville est justement dans le viseur pour être le terrain d’accueil du nouveau centre. Pour sa part, l’Italie veut un centre de packaging. Ce terme désigne l’assemblage de semi-conducteurs pour donner naissance à des systèmes complets. Cette activité industrielle est en plein développement pour répondre à de nouvelles attentes, mais aussi optimiser l’efficacité des composants.

Pour ce qui est de l’Allemagne, Intel compte faire un premier versement de 10 milliards de dollars et jusqu’à 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. L’officialisation de l’usine allemande aurait lieu dans quelques semaines et le début de mise en production devrait avoir lieu en 2024.

Cette usine européenne va surtout servir clients à proximité, plus nombreux dans le monde de l’automobile et de l’industrie que dans celui des ordinateurs ou smartphones. Intel veut également avoir suffisamment de main-d’œuvre, sans pour autant tout piquer aux entreprises locales. Il se trouve que la ville de Dresde répond à de nombreux critères.

Une bouffée d’air frais pour l’Europe

Cette usine européenne peut en tout cas être considérée comme nécessaire. La demande est largement supérieure à l’offre de nos jours. Une nouvelle usine va permettre de produire davantage de puces et d’autres composants, ce qui aidera à l’arrivée pour avoir des délais plus courts concernant les achats de différents produits.

De plus, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a déjà dit qu’il avait pour ambition que l’Europe représente 20% de la fabrication mondiale (contre 10% aujourd’hui). Intel devrait aider avec son arrivée massive.