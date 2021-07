Intel envisage une usine en France et dans autres pays européens

Intel veut s’installer en Europe avec des usines de production et l’une d’entre elles pourrait bien être en France, ainsi que dans des pays voisins. Le projet actuel du groupe de puces n’est pas de forcément s’installer dans un seul et même pays.

Une usine Intel en France ? C’est en réflexion

« Nous pourrions mettre la fabrication sur un site et l’emballage sur un autre », a déclaré Greg Slater, vice-président d’Intel chargé des affaires réglementaires mondiales, auprès du Financial Times. La recherche et le développement pourraient également être partagés entre les pays de l’Union européenne, tandis que les dépenses auprès des fournisseurs européens augmenteraient considérablement. « Nous sommes bien placés pour en faire un projet à l’échelle de l’écosystème et pas seulement quelques pistes isolées dans un État membre », a-t-il indiqué. « Nous sommes convaincus que ce projet profitera à l’Europe dans son ensemble ».

Intel recherche un site de plus de 4 000 m2 doté d’une infrastructure développée, capable d’accueillir jusqu’à huit installations de fabrication de puces et offrant un accès aux talents. Intel a examiné des pays tels que l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique pour étudier le potentiel d’une usine. Une décision est attendue d’ici la fin de l’année.

Dans un premier temps, deux usines de fabrication seront mises en place, pour un coût total d’environ 20 milliards de dollars pour 10 ans d’exploitation, a indiqué Greg Slater. Sur toute la durée de vie de l’usine, l’investissement total pourrait dépasser les 100 milliards de dollars, selon les dirigeants d’Intel.

Une usine pour répondre à la pénurie existante de puces

Une usine Intel en France a probablement été l’un des sujets de discussion le mois dernier entre Pat Gelsinger, le patron d’Intel, et Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont rencontrés pour, notamment, discuter de la situation avec la pénurie des puces.

S’installer en Europe est en tout cas important, au vu de l’importante pénurie des puces à l’échelle mondiale. De nouvelles usines sont nécessaires pour répondre à la demande. D’ailleurs, Intel a déjà annoncé investir 20 milliards de dollars pour deux usines aux États-Unis.