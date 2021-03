Intel investit 20 milliards de dollars pour deux usines de puces

Intel annonce un investissement massif de 20 milliards de dollars pour créer deux usines qui vont produire des puces électroniques. Ces puces seront créées pour le compte d’autres entreprises. Intel veut ainsi faire comme TSMC et d’autres sous-traitants.

20 milliards de dollars d’Intel pour des usines de production de puces

Cet investissement de 20 milliards de dollars d’Intel va permettre la création de deux usines dans l’État de l’Arizona. Ce sera un aspect essentiel de la stratégie de production aux États-Unis et en Europe. « Intel est la seule entreprise avec un tel champ d’expertise en matière de logiciels, de puces, de conditionnement et de processus industriels (…) sur laquelle les clients peuvent se reposer pour leurs innovations », a déclaré Pat Gelsinger, le nouveau patron d’Intel.

Il a également annoncé Intel Foundry Services, une nouvelle division aux États-Unis et en Europe. Il s’agit d’une branche de services pour les fonderies, ces usines spécialisées dans les matériaux semi-conducteurs. Pat Gelsinger veut à la fois renforcer ses capacités de production en propre et augmenter le recours aux sous-traitants.

Une pénurie de puces en ce moment

Les dirigeants aux États-Unis et en Europe sont de plus en plus préoccupés par le risque d’une concentration à Taïwan de la fabrication de semi-conducteurs, du fait des tensions avec la Chine. Intel espère qu’il pourra rassurer tout le monde et être efficace. L’objectif est de « gagner en flexibilité et en taille pour optimiser la trajectoire d’Intel en matière de coût, de performance, de délais et d’approvisionnement », détaille le groupe.

Une pénurie de composants électroniques en Asie force actuellement les constructeurs à ralentir la cadence sur leurs sites. La première industrie touchée a été l’automobile. D’autres en rapport avec l’informatique ont suivi.

Signe de l’ampleur du problème, le président américain Joe Biden a signé fin février un décret. Il va passer au crible les chaînes d’approvisionnement des biens jugés « essentiels », dont les semi-conducteurs.