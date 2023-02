PlayStation Plus mars 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont Battlefield 2042)

Sony a profité de son State of Play pour annoncer les jeux PS4 et PS5 offerts avec le PlayStation Plus en mars 2023. Il y aura trois titres au total, dont Battlefield 2042 (qui a déjà été offert pour les joueurs Xbox).

Le premier jeu PlayStation Plus offert en mars sera donc Battlefield 2042. Le jeu se déroule dans un futur sombre et pessimiste où une succession de crises a provoqué la faillite de nombreux États et un flot massif de réfugiés surnommés les « Sans-Patrie ». Ces derniers deviennent des mercenaires (appelés « forces opérationnelles ») pour se battre avec l’une des deux dernières superpuissances mondiales : les États-Unis et la Russie (qui représentent les deux factions jouables du jeu).

Le deuxième jeu offert est Minecraft Dungeons. C’est un jeu d’action-aventure inspiré par les dungeons crawlers. Seul ou jusqu’à quatre, le joueur part à l’aventure pour débarrasser canyons, marais et mines des monstres qui les peuplent, grâce à divers armes et objets que le joueur trouvera sur son chemin.

Enfin, le troisième jeu offert est Code Vein. Un action-RPG axé autour de l’exploration de donjons. Le monde tel que nous le connaissons est tombé en ruines. Cependant, un dernier bastion de l’humanité, Vein, a réussi à survivre grâce à ses membres, les « Revenants ». Avec l’un de vos compagnons « Revenants », choisis parmi les derniers habitants sur Terre, il vous faut partir en quête de sang et de vérité.

Les jeux seront offerts avec le PlayStation Plus dès le 7 mars.