Xbox Games With Gold : les jeux offerts en octobre 2022

Microsoft annonce aujourd’hui les jeux Xbox qui seront offerts en octobre avec le programme Games with Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne.

Les jeux Xbox offerts en octobre 2022

Le premier jeu Xbox offert est Windbound (du 1er au 31 octobre). Naufragée sur une île inconnue, partez en exploration, sur terre, comme sur les mers périlleuses, et adaptez-vous pour rester en vie. Vous incarnez Kara, une guerrière prise par la mer et entraînée dans une terrible tempête, loin de sa tribu. Jetée hors de votre navire, à la merci des flots tumultueux, vous vous retrouvez sur les rivages des îles interdites, un mystérieux paradis. Sans bateau, nourriture, ni outils, avec votre seul désir de survie et vos talents, découvrez les abondantes ressources de cette île magnifique. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre de la nature elle-même et de ses créatures sauvages et fantastiques. Tandis que vous explorerez les recoins des îles et les ruines parsemées sur leurs terres, des secrets du passé et des visions de l’avenir vous seront dévoilés. Révélez le mystère qui les entoure, et vous pourriez trouver bien plus que votre route.

Le second jeu est Bomber Crew Deluxe (du 16 octobre au 15 novembre). C’est une simulation de bombardement stratégique en pleine Seconde Guerre mondiale, où la réussite de la mission est tout aussi importante que garder votre équipage en vie, la mort étant permanente ! Gérez tout, du carburant aux munitions, l’hydraulique et plus encore dans votre propre bombardier basé sur la physique, qui peut être personnalisé avec un éventail de motifs et de peinture ! Le danger vient de tous les côtés lorsque les trains sont repliés les chasseurs ennemis, les DCA, le mauvais temps et de nombreux autres dangers périlleux vous attendent, alors assurez-vous que votre équipage est préparé correctement pour chaque mission et qu’il revienne victorieux ! Bomber Crew Deluxe inclut Bomber Crew, le jeu d’origine, ainsi que Secret Weapons et USAAF, vous n’allez pas vous ennuyer.

Plus de jeux Xbox 360

Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.