Abeille 2.0 : le FAIRY est un robot minuscule qui pourrait demain polliniser des plantes

Les populations d’abeille sont en déclin dans le monde, un constat d’autant plus inquiétant que les insectes assurent 82% de la pollinisation des plantes sur notre planète. Heureusement, la science apporte parfois des solutions aux problèmes à priori les plus insolubles : des chercheurs de l’université de Tampere en Finlande sont ainsi parvenus à mettre au point un nanorobot au corps souple qui devrait un jour lui aussi polliniser des plantes ! Ce minuscule robot volant est un Flying Aero-robots based on Light Responsive Materials Assembly (FAIRY), un robot mou composé de polymères et d’un actionneur souple en élastomère à cristaux liquides sensible à la lumière.

Le robot FAIRY se dirige en effet… grâce à la lumière : l’actionneur ouvre ou ferme les « poils » du robot par simple réaction à la lumière visible. Par ce subterfuge, le robot peut ainsi changer de forme de façon à mieux s’orienter dans le vent, avec un minimum d’énergie nécessaire. Pour Hao Zeng, l’un des chercheurs à l’origine de ce nanorobot, le FAIRY serait même « supérieur à ses homologues naturels ». Une abeille 2.0 en somme… Il reste encore quelques soucis à régler : le robot peut difficilement être réutilisable et il faut encore qu’il puisse assurer l’étape cruciale de pollinisation. Dans un futur plus ou moins proche, on imagine sans peine l’intérêt d’une armada de ces machines pollinisatrices.