Diablo IV : enfin des dates pour l’accès anticipé et la bêta ouverte

Diablo IV est attendu comme l’un des poids lourds de l’année 2023. La sortie du jeu est toujours fixée au 6 juin prochain, mais dans l’intervalle, il sera possible d’y gouter en avant première grâce à un accès anticipé et une bêta ouverte. L’accès anticipé est prévu du 17 au 19 mars et la bêta ouverte du 24 au 26 mars. A noter que l’accès anticipé à Diablo IV sera uniquement disponible pour les joueurs ayant déjà précommandé le jeu, à contrario de la bêta ouverte, disponible cette fois pour tous les joueurs intéressés par l’aventure. Blizzard fournira un peu plus de précisions sur ces deux dates durant une session Twitch prévue le 28 février prochain, mais l’on sait déjà qu’il sera possible de parcourir l’intégralité du premier acte et de découvrir la région des Pics Fracturés.

L’accès anticipé et la bêta ouverte seront disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S (connexion internet obligatoire) et il vaudra mieux s’y prendre assez tôt si l’on veut éviter tout effet de file d’attente. Diablo IV sortira le 6 juin prochain sur les plateformes sus-citées.