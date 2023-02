Les parts de marché du cloud gaming dévoilées : Xbox très loin devant, Stadia et Luna très faibles

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est en cours d’étude par plusieurs régulateurs dans le monde et la Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni a publié cette semaine son rapport. Selon ses dires, autoriser un tel rachat pourrait être négatif pour les joueurs (plus d’informations dans cet article). Le cloud gaming a également été un point mis en avant et les parts de marché des plateformes ont justement été dévoilées.

Voici les parts de marché des différentes plateformes de cloud gaming en 2021 :

Microsoft Xbox Cloud Gaming : 20%-30%

Sony PlayStation Cloud Gaming : 30%-40%

Nvidia GeForce Now : 20%–30%

Google Stadia : 5%–10%

Et celles pour 2022 :

Microsoft Xbox Cloud Gaming : 60%–70%

Nvidia GeForce Now : 10%–20%

Sony PlayStation Cloud Gaming : 10%–20%

Google Stadia : 0%–5%

Amazon Luna : 0%–5%

Le régulateur britannique indique que les données viennent des services de cloud gaming, et ce à l’échelle mondiale.

On peut voir que Xbox Cloud Gaming a très largement dominé en 2022. À l’inverse, ce fut un échec pour Luna d’Amazon et Stadia de Google. Stadia a fermé ses portes le mois dernier, Google expliquant que le succès n’a pas été au niveau de ses attentes. Les données montrent que ce fut effectivement compliqué.

Concernant Xbox, sa part de marché importante inquiète le régulateur britannique. Il pense que le groupe va devenir encore plus puissant en rachetant Activision Blizzard, ce qui est un mauvais point pour la concurrence. Microsoft assure pour sa part que c’est exactement l’inverse.