Google annonce la fermeture de Stadia pour 2023

Google admet que Stadia ne connaît pas un succès et le service de cloud gaming fermera ses portes le 18 janvier 2023. Cette annonce intervient un peu moins de trois ans après le lancement du service.

Fermeture annoncée pour Stadia

« Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia. Et si l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs reposait sur une base technologique solide, elle n’a pas suscité l’intérêt que nous attendions de la part des utilisateurs », admet Phil Harrison, qui est le responsable du service de cloud gaming. « Nous sommes reconnaissants envers les joueurs dévoués de Stadia qui nous accompagnent depuis le début », ajoute-t-il.

Que va-t-il se passer pour les joueurs existants ? Google s’engage à proposer des remboursements, aussi bien pour la matériel que pour les jeux et les contenus additionnels qui ont été achetés depuis le Google Store. Le groupe s’attend à ce que la majorité des remboursements soit bouclée à la mi-janvier 2023.

D’autre part, Phil Harrison assure que Google va toujours s’intéresser au gaming :

La plateforme technologique sous-jacente qui alimente Stadia a fait ses preuves à grande échelle et transcende le jeu. Nous voyons des possibilités évidentes d’appliquer cette technologie à d’autres parties de Google, comme YouTube, Google Play et nos efforts en matière de réalité augmentée (RA), ainsi que de la mettre à la disposition de nos partenaires industriels, ce qui correspond à la direction que nous voyons prendre l’avenir des jeux. Nous restons profondément attachés au gaming et nous continuerons à investir dans de nouveaux outils, technologies et plateformes qui favorisent le succès des développeurs, des partenaires industriels, des clients du cloud et des créateurs.

Qu’en est-il des employés de Stadia ? Plusieurs d’entre eux iront travailler dans d’autres branches chez Google. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde.

Une ancienne déclaration a mal vieilli

Cette fermeture peut surprendre sachant que Google avait un autre discours cet été. En effet, le groupe indiquait en juillet : « Stadia ne va pas fermer. Soyez assurés que nous travaillons toujours pour apporter plus de grands jeux à la plateforme et à Stadia Pro. Faites-nous savoir si vous avez d’autres questions ». Et voilà aujourd’hui qu’il y a l’annonce de la fermeture…