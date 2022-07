Google dément une fermeture prochaine de Stadia

Google a tenu à démentir une rumeur qui a circulé ces derniers jours, annonçant que Stadia allait fermer ses portes d’ici la fin de l’été. Mais cette information est fausse. Elle semblait suspecte dès le départ et Google a voulu rassurer les joueurs.

La rumeur émanait d’un groupe Facebook consacré à Stadia où un internaute affirmait avoir un contact au sein de Google. Ce contact l’aurait informé de la fermeture prochaine du service de cloud gaming, avec l’annonce qui aurait eu lieu lors d’un séminaire en Californie.

Tout cela est donc faux et le compte Twitter officiel de Stadia a d’abord réagi avec humour avec un tweet faisant allusion à ce supposé séminaire en Californie. Dans un autre tweet, le groupe indique :

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) July 29, 2022