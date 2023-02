Samsung annonce ses Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : jusqu’à 200 mégapixels et prix en hausse

Samsung annonce aujourd’hui ses trois nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Ils succèdent assez logiquement à la gamme S22 et sont d’ailleurs assez similaires à cette génération.

Présentation des Galaxy S23

Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ présentent des designs légèrement différents à l’arrière. Samsung a abandonné le design avec une seule découpe en faveur de découpes individuelles pour chaque capteur photo afin de les rendre plus conformes au modèle Ultra. Les téléphones sont également disponibles dans de nouveaux coloris.

Pour les écrans, pas de changements. Les Galaxy S23 ont les mêmes écrans que leurs prédécesseurs pour ce qui est de la taille, signifiant une dalle AMOLED de 6,1 pouces pour le Galaxy S23, 6,6 pouces pour le Galaxy S23+ et 6,8 pouces pour le Galaxy S23 Ultra. Le taux de rafraichissement est de 120 Hz pour tous les modèles et la luminosité atteint 1 750 nits.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 2 partout dans le monde. C’est un changement notable puisque les Européens avaient jusqu’à présent le droit aux puces Exynos de Samsung. Le fabricant choisit donc de proposer à présent la puce de Qualcomm partout.

D’autre part, le Galaxy S23 dispose d’une batterie de 3 900 mAh, tandis que le Galaxy S23+ propose une batterie de 4 700 mAh. C’est mieux par rapport aux Galaxy S22. Le modèle Ultra dispose d’une batterie avec une capacité de 5 000 mAh. Cela ne change pas par rapport à l’année dernière. À noter que les Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra prennent également en charge des vitesses de charge plus rapides (45 W), mais le Galaxy S23 est toujours coincé avec une vitesse de 25 W. Ils propose tous la charge sans fil et la charge sans fil inversée.

Vient ensuite la partie photo. Seul le Galaxy S23 Ultra dispose d’un nouveau capteur. Samsung grimpe à 200 mégapixels (f/1.7), avec un stabilisateur optique, grand-angle, autofocus laser et autres. Le reste des capteurs sont les mêmes que ceux du Galaxy S22 Ultra de l’année dernière — le même téléobjectif de 10 mégapixels, l’objectif périscopique de 10 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. De même, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ possèdent les mêmes capteurs que les téléphones de l’année dernière. Pour l’avant, le capteur de selfie est de 12 mégapixels sur les trois modèles.

Nous pouvons par ailleurs citer le support de la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, NFC, Ultrawide band, port USB-C, capteur d’empreintes à ultrason et Android 13 avec la surcouche One UI 5.1.

Prix et date de sortie

Les trois Galaxy S23 seront disponibles le 17 février, mais il est déjà possible de les précommander. Les prix ont augmenté par rapport aux Galaxy S22 (+100 euros environ en moyenne). Voici les tarifs :

Galaxy S23 (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) : 959€

Galaxy S23 (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) : 1 019€

Galaxy S23 Plus (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) : 1 219€

Galaxy S23 Plus (8 Go de RAM et 512 Go de stockage) : 1 339€

Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) : 1 419€

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM et 512 Go de stockage) : 1 599€

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM et 1 To de stockage) : 1 839€

À noter qu’il y a une offre temporaire (jusqu’au 16 février) qui vous permet d’avoir deux fois plus de stockage pour le même prix. Par exemple, le Galaxy S23 avec 256 Go peut être précommandé pour 959€, soit le prix du modèle avec 128 Go.