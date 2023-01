Le Falcon Heavy de SpaceX place en orbite plusieurs satellites pour le compte de l’US Space Force

La mission USSF-67 s’est soldée par un succès, et l’on ne s’en étonnera pas sachant que SpaceX n’a pas pour habitude de rater ses grands rendez-vous. Peu avant minuit donc, le Falcon Heavy de SpaceX, le lanceur le plus puissant de la société spatiale privée, s’est élancé dans l’espace à partir du Centre Spatial Kennedy en Floride. 2 minutes après le décollage, les deux boosters latéraux sont revenus se poser à la verticale, leur descente spectaculaire et ultra précise étant filmée tout du long avec une qualité d’image inédite. Pour le Falcon Heavy, c’est aussi le second lancement réussi en à peine 3 mois, presqu’un début de normalisation (voire de banalisation) pour un lanceur qui n’avait plus décollé depuis la mi-juin 2019 avant ces deux dates.

Falcon Heavy’s side boosters have landed pic.twitter.com/jzxIbHSfFR — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023

On ne s’en lassera sans doute jamais

La mission USSF-67 consistait à placer en orbite plusieurs satellites pour le compte de l’US Space Force, dont le second satellite de communication Continuous Broadcast Augmenting SATCOM (CBAS 2) ainsi que le satellite de transport ESPA 3A (ou LDPE 3A). SpaceX commence l’année en fanfare.