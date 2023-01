Après le moteur de recherche Bing, ChatGPT pourrait aussi intégrer la suite Office

ChatGPT, ou plutôt la technologie d’IA GPT d’Open AI, serait-elle devenue le nouveau graal logiciel pour Microsoft ? Toujours est-il qu’après les rumeurs persistantes sur l’intégration de ChatGPT au moteur de recherche Bing, The Information nous assure que la firme de Redmond pourrait en faire de même pour sa suite Office. L’IA conversationnelle intégrerait donc à terme les logiciels Word, PowerPoint et Outlook. L’objectif poursuivi serait le même qu’avec le moteur de recherche Bing, soit remplacer les requêtes avec mots clefs par des phrases plus ou moins complexes. GPT-3 ou GPT-4 (qui n’est pas encore finalisé) pourrait ainsi rédiger les mails (Outlook) à la place de l’utilisateur, sur la base de quelques indications générales.

Il en irait de même pour Word, l’IA servant alors d’assistant d’écriture pour les écrivains en herbe (la nouvelle version de Microsoft Editor ?), ou d’aide au plan pour les doctorants ou d’autres professions. Dans Teams, l’IA serait capable de faire un résumé des réunions en vidéoconférence. Les possibilités sont immenses, au point sans doute de profondément bouleverser l’usage de la suite Office.