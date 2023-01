Microsoft apporterait l’IA ChatGPT à son navigateur Bing afin de concurrencer Google Search

Le pire cauchemar de Google est peut-être en train de se réaliser. Si l’on en croit The Information, Microsoft s’apprêterait en effet à lancer une version de son navigateur Bing qui embarquerait l’IA conversationnelle ChatGPT de la société OpenAI. ChatGPT se retrouverait ainsi au coeur du moteur de requêtes de Bing, qui d’un coup d’un seul pourrait devenir hyper compétitif face au concurrent Google Search. Après des années d’investissement et de financements d’OpenAI, Microsoft franchirait donc le Rubicon en intégrant à son navigateur l’IA la plus tendance du moment, celle aussi qui fournit les résultats les plus spectaculaires (et de très loin).

La firme de Redmond confirmerait ainsi son intérêt pour les IA de nouvelle génération, notamment après avoir confirmé l’intégration de l’IA de génération d’image Dall-E 2 à Bing (Bing Image Creator). ChatGPT dans Bing ne se contenterait pas de fournir des réponses plus détaillées et pourrait aussi suggérer l’ajout de nouveaux mots clefs dans la requête ou suggérer de nouveaux liens en relation avec cette dernière. L’arrivée de ChatGPT dans Bing devrait être officialisée vers la fin du mois de mars.