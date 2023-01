Disney+ va proposer l’audio DTS sur les films Marvel en IMAX

Disney+ propose déjà le support de l’IMAX pour les films Marvel, permettant d’avoir l’image qui occupe tout l’écran du téléviseur. Aujourd’hui, le groupe annonce que l’audio va également évoluer avec l’arrivée des pistes DTS.

En l’état, Disney+ propose du Dolby Digital Plus (E-AC3) avec l’Atmos en anglais. Les pistes en français et d’autres langues n’ont pas le droit à l’Atmos, mais restent en Dolby Digital Plus. À partir de 2023, Disney+ proposera une piste DTS pour certains films de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Il n’y a pour le moment pas une liste annoncée.

Reste pour l’instant une question sans réponse : est-ce qu’il s’agira du DTS standard (compressé), DTS-HD Master Audio (pas compressé) ou les abonnés auront-ils le droit au DTS:X, qui est un concurrent du Dolby Atmos et se veut par conséquent plus intéressant qu’une piste standard ? Il faudra attendre pour le découvrir.

« Nous sommes impatients de proposer cette nouvelle expérience audio immersive, ainsi qu’une qualité de lecture supérieure pour les titres actuels et futurs à nos publics du monde entier », déclare Jerrell Jimerson, le vice-président exécutif des produits pour la branche streaming de Disney.

Le prochain film Marvel à sortir sur Disney+ sera Black Panther : Wakanda Forever, avec une arrivée 1er février (sauf en France à cause de la chronologie des médias). Aura-t-il le droit à la piste DTS ? Répondre dans quelques semaines.