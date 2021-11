Disney+ va proposer plusieurs films Marvel en IMAX

Les films Marvel ne vont (presque) plus avoir de bandes noires quand ils seront visionnés sur Disney+. Le service de streaming annonce que 13 films du MCU seront proposés au format IMAX, et ce dès le 12 novembre.

Les films du MCU se mettent à l’IMAX sur Disney+

Voici la liste des 13 films Marvel qui seront disponibles au format IMAX sur Disney+ dès ce vendredi :

Ant-Man et la Guêpe

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Les Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Iron Man

Thor Ragnarok

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Une précision qui a son importance : plusieurs films de la liste, dont Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, ne seront pas disponibles en IMAX en France sur Disney+. Du moins pas tout de suite. Cela s’explique par la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai de trois ans entre la sortie au cinéma et la sortie sur une plateforme de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video.

Autre précision qui a elle aussi son importance : Disney fait savoir que certaines scènes seront au format IMAX et non les films au complet. On peut imaginer que cela concernera la plupart des scènes d’action.

L’IMAX ne sera en tout cas pas la seule nouveauté. En effet, Disney+ annonce qu’il proposera à l’avenir le son au format DTS. Mais le Dolby Atmos ne sera pas pour autant abandonné. À voir comment le service de streaming va déterminer quel format devra être joué.

En parlant de Disney+, le service propose pendant quelques jours une offre pour avoir l’abonnement à 1,99€ pour le premier mois au lieu de 8,99€. L’offre est à retrouver à cette adresse.