🔥 [#Promo] Disney+ à 1,99€ le premier mois, Noël avant l’heure

Pour le Disney+ Day, la plateforme de streaming vidéo propose une très belle offre ! Dès aujourd’hui et jusqu’au 14 novembre 2021, l’abonnement passe à 1,99€ le premier mois pour les nouveaux et les anciens abonnés. L’occasion idéale d’essayer le service à quelques semaines de Noël.

Pour rappel, l’abonnement à Disney+ est habituellement proposé à 8,99€ par mois ou 89,90€ par an. Tous les abonnés profitent de l’intégralité des fonctionnalités Disney+, y compris la définition 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos et le visionnage en streaming sur quatre appareils en simultané. Voici la liste des nouveaux films et séries en novembre 2021 sur la plateforme.