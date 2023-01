Nvidia annonce les GeForce RTX 40 pour PC portables

En plus d’annoncer sa RTX 4070 Ti, Nvidia dévoile l’arrivée de ses GeForce RTX 40 pour les PC portables. Elles existent déjà sur les ordinateurs fixes et voilà maintenant que la puissance graphique va s’installer sur davantage d’appareils.

Selon Nvidia, les RTX 4080 et 4090 sont assez puissantes pour jouer à des jeux sur trois écrans 4K à 60 images par seconde. Même les puces GeForce RTX 4050, 4060 et 4070 sont annoncées comme plus rapides que la RTX 3080 sortante. Elles sont suffisamment rapides pour offrir des jeux en 1440p jusqu’à 80 FPS, et sont censées être jusqu’à deux fois plus rapides qu’une PlayStation 5. Selon Nvidia, elles rendent également plus pratique la gestion de tâches professionnelles telles que la modélisation 3D et le montage multimédia basé sur l’intelligence artificielle sur des ordinateurs portables de 14 pouces.

Les cartes graphiques RTX 40 sont connues pour être gourmandes en énergie sur les ordinateurs fixes, mais Nvidia affirme que l’efficacité énergétique est maîtrisée avec les variantes pour les ordinateurs portables. La mise à l’échelle du DLSS 3 est désormais optimisée pour une utilisation mobile. Les ajustements de la mémoire sur la puce (comme le doublement de la bande passante) et la RAM GDDR6 à faible tension permettent également de tirer le meilleur parti du matériel vidéo.

La première vague d’ordinateurs portables arrivera avec les RTX 4080 et 4090 le 8 février avec des prix débutant à 1 999$ aux États-Unis (pas encore d’annonce en Europe), tandis que les options d’entrée et de milieu de gamme seront mises en vente à partir du 22 février dès 999$.