Internet par satellite : près de 100 terminaux Starlink sont actifs en Iran, selon Elon Musk

Près d’une centaine de terminaux Internet du réseau Starlink sont actifs en Iran, a affirmé Elon Musk, le patron de SpaceX. Le milliardaire avait promis en septembre de déployer le réseau de satellites Starlink en Iran au moment où les autorités iraniennes restreignent de plus en plus l’accès à Internet. « Bientôt 100 Starlinks actifs en Iran », a tweeté Elon Musk.

Starlink dispose d’un réseau de plus de 2 000 petits satellites en orbite basse au-dessus de la terre, qui permettent de fournir un accès Internet. Des terminaux terrestres sont alors reliés à des routeurs qui permettent de générer du Wi-Fi et donc un accès Internet.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, SpaceX y a livré des milliers de terminaux qui permettent d’assurer ainsi une connexion à Internet. Quelque 25 000 terminaux ont ainsi été déployés dans le pays à date.

Des manifestations secouent l’Iran depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation à Téhéran par cette police. Depuis, des centaines de personnes ont été tuées, des milliers arrêtées et deux hommes de 23 ans ont été pendus. Les autorités iraniennes ont par ailleurs restreint l’accès à Instagram et WhatsApp — jusqu’à cet automne les seuls réseaux sociaux encore disponibles — et aux VPN, auxquels les Iraniens ont recours pour accéder à des sites bloqués.